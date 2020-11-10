В медицинском центре Medeus будущее медицины уже наступило - вы можете узнать, чего ждать от новых методов и как это отразится на вашем здоровье.

Человеческий организм - это сложный механизм. Принципы его работы схожи, и все же у каждого человека есть индивидуальными особенности.

Информация о вашем происхождении, генетических болезнях и предрасположенностях, состо­янии здоровья и о рисках содержится в генах. Это ваш геном или генетический паспорт. И он доступен для прочтения в нашем центре!

Достаточно сделать ДНК исследование один раз, так как наше ДНК не меняется. И пользоваться полученной информацией на протяжении всей жизни!



Технологии, основанные на применении CRISPR или геномное редактирование (регулярно сгруппированных кластеров коротких палиндромных повторов, разделенных уникальными последовательностями-спейсерами), обещают настоящую революцию в медицине. Система CRISPR/Cas9 позволит редактировать геном, очищая его от мутаций, которые приводят к развитию многих заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, миодистрофии Дюшенна, серповидноклеточной анемии, талассемии, CRISPR-технологии способны не только устранять причины заболеваний, но и выявлять болезни, например отыскивать следы ДНК или РНК возбудителей инфекций, атипичных клеток, онкологический клетки и удалять их.

Нанотехнология будущей медицины это технология, позволяющая собирать мельчайшие структуры для работы внутри организма, известна как ДНК-оригами.



ДНК-оригами - это конструирование двух- и трехмерных структур из нуклеиновой кислоты. Каркасом будущей фигуры становится одноцепочечная молекула ДНК, нужную форму ей придают с помощью более коротких комплементарных цепей, которые называют "ДНК-скрепками". Таким образом можно собрать самые разные фигуры: от знаменитых двухмерных смайликов до сложных медицинских нанороботов.

ДНК-конверты предлагают использовать для доставки лекарств. Более того, нанороботы, нацеленные на проникновение в такие органы, как легкие, кишечник, желудок или глаза. В настоящее время терапевтические препараты работают системно, вызывая множество побочных явлений и даже токсичные действия, что вызывает серьезную опасность для пациента. Роботизированный подход может помочь в достижении будущего без болезней, и для этого широкий подход с участием биомедицинских инженеров, которые до сих пор отсутствовали, может помочь противодействовать многим на сегодняшний день неизлечимым болезням и где нанотехнологии играют важную роль.