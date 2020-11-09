Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что заболел коронавирусной болезнью так же, как и сам президент Владимир Зеленский. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Под конец рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - сообщил Ермак.

По его словам, на этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата, потому времени болеть у него нет

"Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине", - добавил Ермак.

Также он призвал всех не игнорировать карантинные правила.

"Носите маски, мойте руки. Сохраняйте дистанцию, сохраняя спокойствие. От этого зависит скорость распространения вируса", - призывает глава Офиса президента.

Ранее "Страна" писала, что больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, заполнены более, чем на 70% уже в восьми областях.

Также мы сообщали, что украинские больницы прекратили проводить плановые операции и принимают только пациентов с коронавирусом.