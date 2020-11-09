Сегодня, 9 ноября, Владимир Зеленский сообщил о том, что болен коронавирусом.

Об инфицировании президент Украины заявил на мажорной ноте. Зеленский пожелал гражданам здоровья и выразил уверенность, что победит болезнь.

Следом о коронавирусе сообщили глава Офиса президента Андрей Ермак и глава Минфина Сергей Марченко. По данным источников "Страны", ковидом уже переболел ближайший соратник президента, его советник Сергей Шефир.

Этому предшествовала вспышка заболеваемости в ОП, распространение которой, вероятно, власти предотвратить не удалось.

"Страна" собрала информацию о заболеваемости Зеленского и Ермака. Дополнительно мы рассказываем, с кем с последнее время контактировал украинский лидер и кого мог заразить.

Коронавирус у Зеленского и Ермака - что известно о болезни

Первым о положительном тесте на ковид сообщил президент Украины. По словам Зеленского, сейчас у него температура 37,5, но общее состояние своего здоровья он оценил как хорошее. Зе добавил, что уходит на самоизоляцию и продолжит работать дистанционно.

Несмотря на плохие новости, президент написал, что все будет хорошо, мол, тоже переживет ковид. А украинцам, как в своих выступлениях, он пожелал 36,6.

Интересно, что пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, когда сообщала о болезни президента, написала странную фразу:

"Увы ... Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья". Правда, потом отредактировала пост и он стал выглядеть иначе:

"К сожалению, у нас новость о положительном тесте ... Впрочем, Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья.

Также положительный тест у руководителя офиса Андрея Ермака.

Желаем обоим скорейшего выздоровления и легчайшей формы".

Как протекает коронавирус у Зеленского, "Стране" рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, президент чувствует себя нормально. В его резиденции есть оборудованные кабинеты со специальной связью. Советник утверждает, что Зеленский очень щепетильно относится к социальному дистанцированию. А где он подхватил вирус - неизвестно, ведь он совершает много командировок. Что же касается анализов Зе, они были сданы в специальной лаборатории при ДУСе.

Вероятность, что президент заразился в семье, низкая. Ведь первая леди Елена Зеленская переболела ковидом и выздоровела еще 3 июля. Была инфекция летом и у их сына Кирилла.

Скорее всего, вирус президент подхватил непосредственно на рабочем месте. Тем более что в конце октября сообщалось о вспышке заболевания в Офисе президента. 27 октября стало известно, что ковид у заместителей ОП Юлии Ковалив и Андрея Смирнова. Оба сотрудника ушли на самоизоляцию.

Вероятно, побороть коронавирус в ОП не смогли. В результате чего заболел и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом он сообщил через несколько минут после президента.

Кто из них заболел раньше и заразил другого, не уточняется. Но оба первых лица ушли на больничный. Хотя Ермак, как и Зеленский, также обещал работать из дома.

Глава ОП намерен по видеосвязи принять участие во встрече советников лидеров "нормадской четверки" (запланирована на этой неделе). Надо полагать, состояние Ермака позволяет это сделать. Он написал, что чувствует себя "нормально".

По данным "Страны", не так давно переболел коронавирусом и советник президента Сергей Шефир. Как говорят наши источники, близкий соратник президента уже выздоровел.

Ковид и у министра финансов Сергея Марченко. Об этом сегодня глава Минфина сообщил "Стране". У него температура температура 37,4, лечится дома.

После известия о болезни Зеленского "порохоботы", чей лидер Петр Порошенко недавно тяжело переболел ковидом, начали открыто радоваться.

"Ну, хоть какие-то приятные новости", - написал экс-работник Минобороны Юрий Бирюков.

Одесский праворадикал Сергей Стерненко пожелал президенту выздоровления, но только ради того, чтобы увидеть его в суде.

Были и другие издевательские комментарии.

Также сторонники Порошенко начали высказывать сомнения в том, что Зеленский на самом деле заболел, и предположили, что это сделано с целью оправдать ужесточение карантина.

Заявления порохоботов прокомментировал у себя в Телеграме нардеп Макс Бужанский.

"Напомню, когда заболел Порошенко, выздоровления ему желали все, и я, в том числе.

Нужны ещё какие то аргументы, почему страна проголосовала против вот этих в 19-м году?

И против любых других проголосует, которые вот на это будут похожи.

Хотя нет, эти уникальные".

С кем встречался Зеленский накануне болезни

Владимир Зеленский накануне своей болезни провел много встреч. В некоторых случаях он был без маски. 6-7 ноября он провел на Донбассе.

Вчера Зе побывал на пункте пропуска "Рассыпное" в Луганской области, на границе с Россией. Там он вручал награды пограничникам. Президент был без маски и перчаток, на фото видно, как он пожимает руку военному.

Ермак там общался с людьми тоже без маски.

Президент без маски также общался с представителями СМИ.

5 ноября Зеленский без маски в закрытом помещении встречался с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

4 ноября Зеленский встречался с нацгвардейцем Виталием Маркивым, который вернулся в Украину из итальянской тюрьмы. Слева от президента сидел Арсен Аваков, а рядом с Маркивым - также заболевший Андрей Ермак.

Также Ермак 5 ноября появился в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук", однако неизвестно, когда передача была записана. Журналистка и глава ОП общались без масок, но находились друг от друга на дистанции. А в студию Ермак входил в черной маске.