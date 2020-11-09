Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. О положительном результате теста сообщает в официальном аккаунте президента.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - говорится в сообщении.

Чуть позже стало известно, что коронавирус подхватил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, что ранее коронавирусом переболела первая леди Елена Зеленская. Ее поместили на амбулаторное лечение, от членов семьи изолировали. Сам коронавирус она победила в больнице, а двухстороннюю пневмонию продолжила лечить в домашних условиях.

Также перебллел 7-летний сын президента Кирилл.