В октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительские цены повысились на 2,6%. В прошлом месяце подорожали сахар, яйца, а также выросли цены на жилищно-коммунальные услуги.

Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики.

Так, потребительская инфляция в Украине в октябре 2020 года в годовом выражении, по сравнению с сентябрем 2019 года, составила 2,7%, ускорившись с 2,3%, зафиксированных в сентябре. В месячном исчислении цены в октябре выросли на 1%.

В том числе, в октябре выросли цены на продукты и безалкогольные напитки на 1,1%. В то же время, больше всего подешевели фрукты и овощи (-8,9% и -7%). Сильнее всего подорожали сахар (+22,9%) и яйца (+22,7%).

На жилищно-коммунальные услуги цены выросли в октябре на 4,4%, на связанные со здравоохранением - на 0,4%, на образование – на 0,1%.

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Также рассказывали, что, по прогнозам Минэкономики, в начале 2021 года в Украине вырастет инфляция.