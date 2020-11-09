Олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова рассказала, что встречается с известным футболистом Сергеем Мельником. Пара неожиданно для всех раскрыла свои чувства, вспыхнувшие на проекте "Танцы со звездами", где в этом году участвует избранник титулованной гимнастки.

Во время "Семейного вечера" на 1+1 участникам телешоу предстояло станцевать танец с членами своей семьи - экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская впервые показала своих дочерей Анну и Марию в совместном фольке, а вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина станцевала трогательный контемп со своим отцом. Дальше всех пошли Ризатдинова с Мельником, которые на паркете буквально слились в одном порыве страстной румбы.

По словам Сергея Мельника, его родные не смогли приехать в Киев, чтобы поддержать его в проекте, поэтому с ним выступила его избранница Анна, с которой он познакомился на проекте. В видеодневнике "Танцев со звездами" Мельник признался, что ради Ани "готов рвать всех и идти до конца".

Он рассказал, что после танца 25 октября встречался с Анной еще несколько раз. И теперь ему кажется, что она - та девушка, которую он искал: "После нашего танца было пару встреч. Мне кажется, что Аня - именно та девушка, которую я так долго искал. Она очень ранимая, эмоциональная, нежная. Она меня понимает, наверно, лучше, чем кто-либо".

Анна подтвердила, что между ней и Сережей начали зарождаться романтические отношения: "Сереже хочется довериться. Рядом с ним чувствуешь себя девочкой", - добавила она.

Участие Ризатдиновой помогло паре Сергея Мельника и Аделины Дели получить высокие баллы в эфире 8 ноября и пройти дальше. А выбывшими оказались Сергей Танчинец с партнершей, которые танцевали на паркете самбу.

Чувственный танец Мельник и Ризатдиновой оценили зрители шоу: "Эта пара. Шикарная, роскошная, идеальная, невероятно. Если про отношения и любовь правда, а не пиар, то я приятно удивлена. Украина заслуживает такой союз".

"Самая красивая пара. Теперь всей страной будем ждать свадьбы".

"Это восторг. Мало того, что наконец-то дождались Анну Ризатдинову на паркете, так еще и с румбой, а тем более с такой. Ну, а про новость вообще молчим".

"У них есть химия".

"Поздравляю вас, мои любимые, с таким важным этапом в вашей жизни. Будьте счастливы и любви вам. Самая романтичная румба самой красивой пары Украины", - оставляют сообщения поклонники Мельника и Ризатдиновой.

Напомним, Сергей Мельник принимал участие в известном реалити "Холостяк", но пару на проекте ему найти не удалось. Ему 32 года. Он известный украинский экс-футболист, который играл за Черноморец, винницкую Ниву, овидиопольский Днестр, ПФК Сумы, Торпедо-БелАЗ, Витебск и Милсами.

Анна Ризатдинова участвовала в предыдущем проекте "Танцев со звездами", где заняла второе место.

В интервью Маше Ефросининой еще год назад Ризатдинова рассказывала, что тяжело переживала развод с экс-нардепом Александром Онищенко, от которого родила сына.

"Он относился ко мне, как к настоящему бриллианту, очень искренне. Очень жаль, что у меня не получилось, но я не жалею. ... С моей стороны любовь еще не закончилась, просто так же не нажмешь кнопку off. Я даже отписалась в Instagram. С сыном он общается, мы общаемся, но у каждого свое пространство, наши дороги разошлись".