Американская фармкомпания Pfizer отчиталась о предварительных результатах третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса. По ее данным, у вакцинированных против коронавируса участников испытаний болезнь возникала на 90% реже, чем у тех, кому давали плацебо.

Как отмечают в компании, эффективное действие вакцины, разрабатываемой совместно с BioNTech, наступает примерно через 28 дней после начала вакцинации - за это время пациенту вводят две дозы.

Всего в исследовании приняли участие 43 538 добровольцев. Каких-либо серьезных побочных эффектов ни у кого из них не наблюдалось.

Позитивные результаты испытаний в Pfizer назвали "великим днем для науки и человечества". В компании отметили, что в ближайшее время будут проанализированы все статистические данные, после чего результаты будут опубликованы в рецензируемых научных журналах, и компания займется получением разрешений регуляторов на распространение вакцины.

В Pfizer также заявили, что до конца 2020 года готовы поставить на рынок 50 миллионов доз вакцины, а в течение следующего года - еще 1,3 миллиарда.

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