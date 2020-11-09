Компания намерена до конца года выпустить 50 миллионов доз вакцины. Фото: investing.com

Американская фармкомпания Pfizer отчиталась о предварительных результатах третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса. По ее данным, у вакцинированных против коронавируса участников испытаний болезнь возникала на 90% реже, чем у тех, кому давали плацебо. 

Как отмечают в компании, эффективное действие вакцины, разрабатываемой совместно с BioNTech, наступает примерно через 28 дней после начала вакцинации - за это время пациенту вводят две дозы.

Всего в исследовании приняли участие 43 538 добровольцев. Каких-либо серьезных побочных эффектов ни у кого из них не наблюдалось. 

Позитивные результаты испытаний в Pfizer назвали "великим днем для науки и человечества". В компании отметили, что в ближайшее время будут проанализированы все статистические данные, после чего результаты будут опубликованы в рецензируемых научных журналах, и компания займется получением разрешений регуляторов на распространение вакцины. 

В Pfizer также заявили, что до конца 2020 года готовы поставить на рынок 50 миллионов доз вакцины, а в течение следующего года - еще 1,3 миллиарда. 

Ранее "Страна" писала о том, что странам Евросоюза разрешили закупать российскую вакцину от коронавируса.

Также мы сообщали, что Степанов заявил, что Украина готова помочь Британии разработать вакцину от коронавируса.

 

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