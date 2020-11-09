Китай успешно отправил на орбиту первый в мире спутник для тестирования сети скоростного интернета нового поколения 6G, к разработке которого приступили в 2019 году. Ожидается, что новая технология будет во много раз быстрее 5G.

Об этом сообщает ВВС.

Так, космический аппарат вышел на орбиту вместе с 12 другими спутниками с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Тестирование новой технологии будет проходить на терагерцевой частоте для передачи данных, во много раз превышающей возможную скорость 5G.

Помимо этого, одной из задач нового спутника является мониторинг земной поверхности, а именно - городского строительства, сельского хозяйства, лесов.

Как отмечается, телекоммуникационной отрасли еще предстоит несколько лет до согласования спецификаций 6G, поэтому еще нет уверенности, что тестируемая технология станет окончательным стандартом.

Ранее мы писали, что американская компания по исследованию космоса SpaceX успешно вывела на орбиту Земли партию из 60 мини-спутников Starlink. Это был уже 100 успешный запуск компании.

Между тем, как сообщалось, украинские власти начали подготовку к запуску 5G.