В Черниговской области полиция задержала пьяного сотрудника на предприятии, который пришел туда с охотничьим карабином и устроил стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в одном из сел Городнянского района на местной пилораме. Местный житель, которому 38 лет, находясь в нетрезвом состояние пришел с ружьем к коллегам. В процессе выяснения отношений, он произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина Сайга.

"Полиция установила, что карабин не зарегистрирован должным образом. По словам злоумышленника, оружие было собственностью его отца, погибшего более 20 лет назад. С тех пор "Сайгой" никто не пользовался. Эта информация сейчас проверяется", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело по статье хулиганство. Виновнику грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке главу Черниговской районной государственной администрации, депутата городского областного совета.

Также "Страна" писала, что в Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием руководителя одной из местных прокуратур.