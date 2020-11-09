Джо Байден собирается переехать в Белый дом вместе с домашними любимцами и таким образом возобновить эту традицию, которая была прервана президентом Дональдом Трампом. Известно, что в семье Байдена живут две немецкие овчарки - Чемпион и Майор. Последнего Байдены взяли из приюта для животных.

Домашние любимцы Джо Байдена имеют собственный аккаунт в соцсети.

"Мама сказала, что мы можем получить свои места в новом доме", - говорится в одном из постом, где опубликована фото супруги Джо Байдена, Джилл, с обеими овчарками.

Ранее "Страна" писала о том, что Макрон обсудит с Байденом сотрудничество Европы и США.

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