Конституционный суд не сумел рассмотреть дело о толковании норм Конституции о земле как основном национальном богатстве. Причиной стал срыв заседания.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Так, источник журналистов рассказал, что на заседание не явились двое судей, ссылаясь на болезнь. Еще двое покинули заседание, как только КСУ начал рассматривать "земельное дело". Позже это подтвердил судья КСУ Игорь Слиденко.

"Только что часть судей, ориентированных на Офис президента, сорвали заседание суда, поэтому суд сегодня ничего не рассмотрел", - сказал он.

В то же время Слиденко уточнил, что в КСУ до сих пор никто не обратился за разъяснениями относительно ситуации с декларированием.

"Дело отложено в связи с отсутствием кворума",- сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что четверо судей КС отказались от участия в слушаниях Большой палаты суда. Основанием для отказа стало обнародование одним из судей проекта решения КС по толкованию понятия "земля".

Также "Страна" сообщала, что президент Украины назвал Конституционный суд Украины "судом кенгуру". Также по словам Зеленского, были начаты расследования в отношении людей, которые действовали незаконно от имени "корыстных интересов известных влиятельных финансовых групп и иностранных государств", чтобы уничтожить украинские антикоррупционные органы.