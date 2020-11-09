Кровати под Covid-19 в больницах восьми областей заполнены более чем на 70%. Фото: ukrinform

В Украине койки в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом Covid-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях.

Об этом сообщает УНН.

Наиболее загружены больницы в следующих областях:

  • Полтавская область (92,5%)
  • Ровенская область (82,9%)
  • Одесская область (73,6%)
  • Черниговская область (73,8%)
  • Донецкая область (72%)
  • Запорожская область (71,4%)
  • Винницкая область (70,8%)
  • Сумская область (70,1%).

В Киеве больницы заполнены на 58,2 %.

Ранее "Страна" сообщала, что правительство поручило развернуть 25 тысяч коек для пациентов с Covid-19 в спорткомплексах и выставочных залах. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это неотложное поручение, действовать нужно оперативно. 

Также напомним, что глава МОЗ назвал число новых больных Covid-19 за сутки, при котором заполнятся все койки больниц. Это произойдет, когда в стране будет по 20 тыс. новых инфицированных коронавирусом в сутки. 

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