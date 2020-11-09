В Украине койки в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом Covid-19 заполнены более чем на 70% уже в восьми областях.



Об этом сообщает УНН.



Наиболее загружены больницы в следующих областях:

Полтавская область (92,5%)

Ровенская область (82,9%)

Одесская область (73,6%)

Черниговская область (73,8%)

Донецкая область (72%)

Запорожская область (71,4%)

Винницкая область (70,8%)

Сумская область (70,1%).

В Киеве больницы заполнены на 58,2 %.



Ранее "Страна" сообщала, что правительство поручило развернуть 25 тысяч коек для пациентов с Covid-19 в спорткомплексах и выставочных залах. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это неотложное поручение, действовать нужно оперативно.



Также напомним, что глава МОЗ назвал число новых больных Covid-19 за сутки, при котором заполнятся все койки больниц. Это произойдет, когда в стране будет по 20 тыс. новых инфицированных коронавирусом в сутки.



