В Одессе, где пройдет второй тур выборов мэра города, задержали женщину, которая ночью завладела автомобилем службы такси и совершила на нем ДТП. В результате аварии никто не пострадал.



Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.



"Возвращаясь домой из ночного заведения, 36-летняя пассажирка начала конфликтовать с водителем такси, а когда тот попытался ее высадить, - заблокировала двери, села за руль и уехала. Двигаясь по центру города, правонарушительница не справилась с управлением и допустила столкновение с припаркованной на обочине иномаркой. В результате ДТП никто не пострадал", - сообщают в правоохранительных органах.

Также в полиции отметили, что женщину полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ей инкриминируют незаконное завладение транспортным средством, предусмотрено ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины. Правовая квалификация всем действиям фигурантки будет дана в ходе следствия.







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