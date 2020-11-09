В Украине пациентам на дому или при обращении к врачу смогут сделать экспресс-тест на Covid-19. Диагностика будет занимать от 15 до 20 минут. Такая услуга станет доступна в ближайшее время, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, уже выделены средства на закупку и в ближайшее время семейных врачей и мобильные бригады обеспечат новыми экспресс-тестами на антиген.

"Они позволят в течение 15-20 минут проводить диагностику возле кровати больного или при обращении пациента к своему семейному врачу", - отметил Ляшко.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские больницы прекратили проводить плановые операции и принимают только пациентов с коронавирусом.

Также мы сообщали, что за сутки в украинской армии коронавирусом заразились 68 человек.