В т.н. "ДНР", несмотря на решение Украины открыть все пункты пропуска на Донбассе с 10 ноября, не собираются осуществлять пропуск граждан со своей стороны.

Об этом сообщают донецкие СМИ.

Так, в Донецке заявили, что не намерены открывать три из четырех существующих в регионе КПВВ. Речь идет о КПВВ Гнутово, Марьинка, Майорское.

Пропуск граждан, как и раньше, будет осуществляться только через пункт "Еленовка" (граничит с пунктом пропуска "Новотроицкое") и только в рамках еженедельного "гуманитарного коридора", в понедельник и пятницу.

Такое решение в "ДНР" объяснили "неконтролируемым распространением Covid-19" в Украине и включением Киевом некоторых городов Донецкой области в "красную" карантинную зону.

Напомним, ранее в "ЛНР" также заявили, что не намерены отрывать пункты пропуска "Счастье" и "Золотое" с 10 ноября, вопреки анонсам и намерениям украинской стороны ввести в эксплуатацию эти два новых КПВВ.

Также мы сообщали о том, что происходит с коронавирусом в "ДНР".

Кроме того, "Страна" разбиралась, как жители "ДНР" ездят в Украину через Россию и сколько платят пограничникам.