Лучшим небоскребом мира признали комплекс Norra Tornen в Стокгольме. Фото
Небоскребы Norra Tornen в столице Швеции Стокгольме стали лучшими в мире за 2018-2020 годы по версии премии International Highrise Award.
Об этом сообщает Deutsches Architekturmuseum.
Так, комплекс из двух зданий спроектировало бюро Office for Metropolitan Architecture. Norra Tornen - это пара высотных многоквартирных домов. Восточная башня с 36 этажей имеет высоту 125 метров, ее открыли в 2018 году. Западная башня на 33 этажа имеет высоту 110 метров, ее открыли в этом году. В комплексе всего 300 квартир.
Фото: dam-online.de
В пятерку лучших небоскребов, кроме Norra Tornen, также попали:
- башня Leeza SOHO в Пекине, построенная по проекту Zaha Hadid Architects;
- башня Omniturm в Франкфурте-на-Майне от бюро BIG;
- небоскреб EDEN в Сингапуре от бюро Heatherwick Studio;
- небоскреб Stratford в Лондоне от бюро Skidmore & Owings & Merrill.
Ранее мы писали, что Киев назвали городом с самым большим количеством небоскребов в Европе. Украинская столица обогнала примерно в два раза Москву и прилично оторвалась от Лондона, население которого на 10 миллионов человек больше.
Также показывали видео, как самый высокий небоскреб мира подсветили в цвета Украины в честь Дня Независимости.