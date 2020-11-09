Небоскребы Norra Tornen в столице Швеции Стокгольме стали лучшими в мире за 2018-2020 годы по версии премии International Highrise Award.

Об этом сообщает Deutsches Architekturmuseum.

Так, комплекс из двух зданий спроектировало бюро Office for Metropolitan Architecture. Norra Tornen - это пара высотных многоквартирных домов. Восточная башня с 36 этажей имеет высоту 125 метров, ее открыли в 2018 году. Западная башня на 33 этажа имеет высоту 110 метров, ее открыли в этом году. В комплексе всего 300 квартир.

Фото: dam-online.de

В пятерку лучших небоскребов, кроме Norra Tornen, также попали:

башня Leeza SOHO в Пекине, построенная по проекту Zaha Hadid Architects;

башня Omniturm в Франкфурте-на-Майне от бюро BIG;

небоскреб EDEN в Сингапуре от бюро Heatherwick Studio;

небоскреб Stratford в Лондоне от бюро Skidmore & Owings & Merrill.

Ранее мы писали, что Киев назвали городом с самым большим количеством небоскребов в Европе. Украинская столица обогнала примерно в два раза Москву и прилично оторвалась от Лондона, население которого на 10 миллионов человек больше.

Также показывали видео, как самый высокий небоскреб мира подсветили в цвета Украины в честь Дня Независимости.