В понедельник, 9 ноября, в Нагорном Карабахе сообщили, что больше не контролируют город Шуши (Шуша), он перешел под контроль Азербайджана.



Об этом сообщил пресс-секретаря президента НКР Ваграм Погосян.



"К сожалению, сейчас мы вынуждены признать, что череда неудач все еще преследует нас, и город Шуши полностью вне нашего контроля", - говорится в его сообщении.



Также Погосян заявил, что "ремни нужно еще раз растянуть, так как враг находится возле Степанакерта и существование столицы уже в опасности".



Ранее "Страна" сообщала, что Армения опровергла взятие Азербайджаном города Шуши, но признала тяжелые бои. "В Шуши бои продолжаются. Ждите и верьте нашим войскам", - написал министр обороны Армении Арцрун Ованнисян.



Также напомним, что пресс-служба Минобороны Азербайджана заверила, что военных целей на территории самой Армении у него нет.