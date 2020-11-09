Уже через 50-60 лет люди смогут жить в 30-километровой зоне вокруг Чернобыльской атомной электростанции, однако 10 километров вокруг ЧАЭС навсегда останутся зоной отчуждения.

Об этом в интервью "Фокусу" сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"В 10-километровой зоне никогда не будут жить люди, но 30-километровая должна стать обычной украинской землей без ограничений через 50–60 лет. По нашим прогнозам, за это время радиоактивность элементов и конструкций значительно снизится, а чрезвычайно активные элементы укроем в геологическом хранилище", - сказал Абрамовский.

Сейчас, по его словам, Минприроды уже работает над преобразованием Чернобыльской зоны в безопасную территорию. Уже построен новый безопасный конфайнмент, так называемая "арка", теперь запланированы работы по демонтажу нестабильных конструкций внутри нее. После этого снимут зафиксированные элементы кровли.

"Это надо сделать, ведь, если что-то упадет и поднимется пыль, то уровень радиации повысится, невозможно будет зайти в арку в обычных средствах защиты, придется задействовать манипуляторы", - рассказал Абарамовский.

По словам министра, вопрос о разборе арки можно будет рассматривать уже через 60 лет.

"По конструкции ее можно откатить назад и полностью демонтировать, чтобы разбирать конструкции объекта укрытия. До этого нужно будет извлечь из четвертого энергоблока все активные топливные элементы, графит, которые были на кровле, чтобы Чернобыль стал экологически безопасной системой. Больше там нет опасных объектов. Все хранилища [ядерных отходов], которые строятся сейчас, рассчитаны минимум на 100 лет. У нас полностью безопасное хранение радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива, на уровне лучших мировых технологий", - сказал глава министерства.

Напомним, объекты из Чернобыльской зоны планируют внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали о том, что на экскурсии к Чернобылю, в Рыжий лес и город Припять начнут возить детей.