Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что в Украине введут "карантин выходного дня". По его словам такие ограничения будут действовать в нашей стране несколько недель, чтобы избежать полного локдауна.

Об этом сообщает пресс служба главы государства в понедельник, 9 ноября.

"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек" - сказал Зеленский.

Он также добавил, что такие ограничительные меры, как увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин в итоге дадут хороший эффект. "Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым плохим", - поделился президент.

Напомним, "карантин выходного дня" в Украине ранее анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявлял. Это значит, что с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в нашей стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, заправки и ветеринарные аптеки. Все остальные - рестораны, кафе и другие - только на вынос.

Также мы писали, что думают рестораторы по поводу этих ограничений и собираются ли они закрывать свои заведения на выходные.