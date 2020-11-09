Во вторник, 10 ноября, западную часть Украины накроют туманы, поэтому спасатели рекомендуют водителям быть осторожнее на дорогах.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Согласно данным Укргидрометцентр, 10 ноября ночью и утром в западной части страны будут туманы, 200-500 м. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Уточняется, на западной части Украины синоптики объявили I уровень опасности.

Напомним, первые небольшие морозы ожидаются в Украине уже в среду, 11 ноября. Но до конца текущей недели значительных похолоданий не ожидается.

Как сообщала "Страна", в субботу, 7 ноября, в Украине удержится переменно облачная погода без осадков. В западных регионах ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, в северных и восточных областях будет наблюдаться усиление ветра с порывами до 14-16 м/с.