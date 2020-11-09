С понедельника, 9 ноября, в украинских больницах не будут проводить плановые операции. Медицинские учреждения принимают только пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано на Youtube.

"С понедельника все плановые госпитализации запрещены, наши больницы принимают только ургентных больных и, исключительно, больных коронавирусом", - сказал он.

Также он добавил, что Украина перешла на второй этап борьбы с коронавирусом.

Ранее мы писали, что в миргородской больнице врачи на руках носят пациентов с тяжелой формой коронавируса. Здание больницы в Миргороде - двухэтажное, лифта в учреждении нет. Инфекционное отделение находится на втором этаже, поэтому врачи вынуждены транспортировать тяжелых больных таким образом.

Также сообщали, что в Одессе больных Сovid-19 собираются размещать на Морвокзале в случае переполнения больниц во время третьей волны эпидемии.