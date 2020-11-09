В "Слуге народа" прокомментировали обнародованные в сети фото с бланками, похожими на задействованные в опросе Зеленского, которые нашли в горе мусора. В президентской партии, которая финансировала проведение опроса, заявили, что на снимках могли быть запечатлены неиспользованные бланки или копии анкет, так как на них не видно ни печатей, ни других отметок, подтверждающих подлинность.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба "Слуги народа".

Так, снимки с кипами бюллетеней, похожих на те, которые использовались в ходе опроса, 7 ноября опубликовал в Facebook сотрудник Института государства и права им. Корецкого НАН Украины Андрей Смолий. Он заявил, что бланки выбросили.

"О якобы уничтоженных анкетах опроса "5 вопросов от президента". Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook имеем именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты с этого опроса", - заявили в "Слуге народа".

Там указали, что на снимках видны квитанции и письма из учетных журналов, другие листы бумаги, и лишь несколько бланков, действительно похожих на анкеты.

"Это могут быть поврежденные бланки или вообще напечатанные кем-то копии анкет. Никаких печатей или отметок на них не видно. Такие анкеты можно было распечатать специально на любом принтере. Поэтому призываем всех медийщиков и особенно тех, которые уже неоднократно попадались на распространении фейков, стать более ответственными. Пожалуйста, проверяйте информацию но не становитесь машинами для вброса лжи и отработки агитационных интересов отдельных партий", - сообщили в президентской партии.

Также в политсиле отметили, что во время выборов президента США жители некоторых штатов также параллельно решали и вопросы, важные для общественной жизни. В частности, о налогах и трудовых отношениях, увеличении финансирования определенных нужд, легализации каннабиса и абортах.

"Окончательные результаты исследования "5 вопросов от президента" уже подсчитаны. Мы представляем их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов", - заявили в "Слуге народа".

Скандальные фото с бланками опроса: Facebook/ Андрій Смолій

Напомним, по данным главы фракции "Слуги народа" Александра Корниенко, на 5 вопросов от президента ответили около 5 миллионов граждан.

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