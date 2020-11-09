В Ужгороде, где отказались закрывать школы и рестораны в период карантина, в городском совете сообщили о намерении принять участие в аукционе через электронную систему "Прозорро" на право аренды Ужгородской детской железной дороги.

Об этом сообщает издание Закарпатье онлайн.

Так, в последние дни в социальных сетях распространяется информация о неутешительной будущей судьбе Ужгородской детской железной дороги из-за намерений руководства АО "Укрзализныця" сократить штат работников детской ж/д.

"В горсовете Ужгорода сообщают, что неоднократно обращались в Министерство инфраструктуры и АО "Укрзализныця" с предложением безвозмездно передать детскую железную дорогу в коммунальную собственность города", - говорится в сообщении.

В Городском совете добавили, что 27 октября был получен ответ "Укрзализныци" с отказом передать детскую ж/д в коммунальную собственность и с предложением Ужгородскому городскому совету принять участие в аукционе на право аренды этого объекта или в аукционе по его продаже.

"Поскольку на данный момент "Укрзализныця" не объявляла аукцион по продаже детской железной дороги, чтобы не допустить промедления с определением ее дальнейшей судьбы, мы письменно сообщили о намерении принять участие в аукционе через электронную систему "Прозорро" на право аренды", - сообщили в Ужгородском горсовете.



Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" с понедельника вернет продажу билетов из Ужгорода, станция была закрыты во время карантина.



Также напомним, что "Укрзализныця" может вернуть 50-процентное ограничение продажи билетов на поезда. Так, министр Криклий заявил, что если количество заболеваемости Covid-19 продолжит расти, Минздрав может дать рекомендации о продаже билетов на поезда в "шахматном порядке".