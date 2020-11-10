Астрологи выделяют четыре знака Зодиака, к которым сегодня-завтра захотят вернуться бывшие. Вероятно, вы наделены такой энергией, которая магнитом притягивает к вам людей из прошлого.

Почему это происходит, как действовать и чего ожидать - в рекомендациях ниже:

Тельцов можно назвать одними из самых коварных искусителей по знаку Зодиака. Вы можете долго выстраивать тактику обольщения понравившегося вам человека. Добиваетесь расположения непринужденно, разделяя интересы своего любимого, дарите ценные подарки, окучиваете вниманием и заботой. В общем, становитесь незаменимыми во всех смыслах. А спустя какое-то время вы охладеваете в отношениях, вычеркивая раз и навсегда вчерашних любовников из своей жизни. Поступая так вы только усиливаете желание заполучить утраченное счастье назад и поэтому бывшие могут продолжать испытывать к вам сильные чувства на протяжении долгого времени.

Весы на днях могли получить неожиданное послание из прошлого с предложением о воссоединении. Такие варианты представитель знака уж точно не рассматривает, если отношения прекратились всерьез и бесповоротно. Хоть Весам и не свойственно долго держать на экс-возлюбленных обиду, возобновить гармоничные отношения бывает невозможно. Весы просто не хотят возиться с теми, кто единожды нарушил их моральный кодекс. Поэтому взаимностью на письма из прошлого представители знака отвечают крайне редко. Конечно, если ваш визави не захочет приложить сверхусилия, чтобы вернуть утраченное доверие. Но и в таком случае надеяться на второй шанс он не сможет, пока на 100% не докажет свою преданность.

Стрелец может впасть в ярость, если недостойный человек из прошлого вновь заявит о себе или захочет прорваться в его жизнь. При этом представители знака могут тактично увиливать от встреч и назойливого внимания, игнорировать послания и забывать о данных обещаниях. Просто Стрельцы высоко ценят свое психическое здоровье и спокойствие, которое им дарит свобода и независимость. Впрочем, одинокими они не бывают из-за постоянного внимания от противоположного пола. Поэтому неудачные отношения тут же забывают, завидев новую любовь на горизонте. Единственное, чего могут бояться Стрельцы, остаться без семьи и поддержки, которую получают от родных. Но зайти со стороны родителей Стрельца для примирения тоже не получится. В амурных делах этот огненный знак полагается исключительно на самого себя.

Рыбы не видят ничего дурного в примирении с бывшими. Более того - многим представителям знака просто необходимо поддерживать эмоциональную близость с экс-возлюбленными. На это у Рыб как минимум несколько причин - чтобы потешить свое самолюбие, доказать превосходство и чтобы вернувшись уйти, таким образом отомстив за свою честь обидчику. Правда про месть они тут же забывают, когда прошлые отношения начинают налаживаться и занимают все свободное время. При этом Рыбы-мужчины часто могут жить на две семьи, а Рыбы-женщины предпочитают старые отношения новым из чувства собственничества и ревности.

О том, что эта неделя приготовила для знаков Зодиака - читай в астропрогнозе на период с 9 по 15 ноября.

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