В понедельник, 9 ноября, в Житомире под зданием ОГА предприниматели протестовали против карантина выходного дня. Они считают, что новое ограничение ударит по малому бизнесу, передает Укринформ.

"Все сейчас обеспокоены решением властей о так называемом карантине выходного дня. Он может перерасти в полный карантин, то есть закрытие микро- и малого бизнеса, рынков и небольших магазинов, кафе, ресторанов, как это было в марте, апреле и мае. Мы категорически против этого. Мы обязуемся придерживаться карантинных требований, то есть масочного режима, дистанции, дезинфекции", - заявил участник акции, предприниматель Андрей Попов.

На площади Королева собралось около 500 человек. Предприниматели держали плакаты "Не убивайте малый бизнес", "Дайте работать!", "У нас безопасно". Вскоре к митингующим вышел глава ОГА Виталий Бунечко.

Напомним, Кабмин готовится ужесточить карантин. В частности, планируют ввести карантин выходного дня, часы для обслуживания пожилых украинцев и другие ограничения.

Ранее "Страна" писала о том, что что будет работать при карантине выходного дня и кому запрещено покидать дом.

Также мы сообщали, что рестораторы проведут всеукраинскую акцию протеста против карантинных ограничений 11 ноября.