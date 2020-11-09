В "ЛНР" завтра не планирует открывать новые пункты пропуска "Счастье" и "Золотое", которые с украинской стороны должны заработать 10 ноября.

Об этом со ссылкой на представительницу т.н. "ЛНР" Ольгу Кобцеву пишут "Новости Донбасса".

"Завтра в 09:00 по московскому времени, в 08:00 по киевскому времени, пункты пропуска "Луганск - Счастье" и "Первомайск - Золотое" не откроются", - заявила Кобцева.

В том, что КПВВ функционировать не будут, Кобцева обвинила украинскую сторону. По ее словам, проблема в том, что Киев решил, что пункт пропуска "Счастье" будет пешеходным, а не автомобильным, однако необходимой инфраструктуры там нет. Кобцева заявила, что расстояние между двумя пунктами пропуска в Счастье составляет 2-3 километра.

Кроме того, представительница "ЛНР" заявила, что украинская сторона не согласовала с ними график работы пунктов пропуска и курирование автобусов в нейтральной зоне между пунктами пропуска сторон в районе Золотого.

Напомним, в понедельник, 9 ноября, Украина заявила об открытии с 10 ноября всех пунктов пропуска на Донбассе. Речь о трех КПВВ в Луганской области и четырех в Донецкой.

Также мы писали о том, что т.н. "ДНР" осуществляет пропуск граждан только в КПВВ "Еленовка" (граничит с пунктом пропуска "Новотроицкое"), при этом происходит это не каждый день, а в рамках еженедельного "гуманитарного коридора".