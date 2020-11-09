Правительство Словакии внесло дополнения в условия въезда на территорию своего государства в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Словацкой Республике и в Украине.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.



Так, с 09:00 (по киевскому времени) 9 ноября временно закрыт пункт пропуска "Вельке Слеменце", с украинской стороны - "Малые Селменцы". Также, судя по предоставленной информации, временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны - "Малый Березный".

В пункте пропуска "Вышне Немецкое", с украинской стороны - "Ужгород", пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени).

"Все путешественники при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать ПЦР-тест. От прохождения антигенного теста освобождаются лица, которые проходят территорию Словакии транзитом, и в соответствии с исключениями указа управление здравоохранения Словацкой Республики или письменного исключения", - говорится в сообщении.



Ранее "Страна" сообщала, что Словакия второй раз проведет массовое тестирование населения на коронавирус. Так, по состоянию на 6 ноября, 3,6 миллионов человек из 5,5 млн населения сдали тесты на антигены в минувшие выходные в рамках общенациональной кампании тестирования. В целом, около 1% участников тестирования получили положительный результат.



Также напомним, что Словакия на границе с Украиной решила тестировать всех въезжающих на антигены к коронавирусу. По словам премьер-министра Игоря Матовича, все, кто пересекает границу, должны будут подтвердить отрицательный результат или пройти тест на антиген.