Службы безопасности Украины разоблачила группу хакеров, которые вмешивалось в работу компьютерных программ и информационных ресурсов высших учебных заведений Винницкой области. Таким образом злоумышленники противоправно меняли официальную информацию учебных заведений и получали доступ к файлам, которые содержат, в частности, ответы на экзаменационные билеты. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Уточняется, что незаконно полученную информацию хакеры передавали заказчикам за денежное вознаграждение.

Кроме того, злоумышленники осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы учебных заведений для блокирования работы вузов во время сдачи экзаменов.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в компьютерах). Злоумышленникам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители изъяли компьютерную технику, sim-карты операторов сотовой связи с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги от сделки.

Ранее "Страна" писала о том, что хакеры взломали сайт предвыборной кампании Трампа.

Также мы сообщали, что хакеры КНДР атаковали военные заводы в Украине, России, Словакии и Турции.