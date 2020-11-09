Черкасская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) назначила второй тур выборов мэра Черкасс, в который вышли действующий градоначальник Анатолий Бондаренко (баллотируется от партии "За будущее") и кандидат от партии "Голос" Виктор Евпак.

Соответствующие данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает ЦИК, за Бондаренко отдали свой голос 24 179 избирателей (37,6%). Его конкурента поддержали 12 311 проголосовавших (19,14%).

Бондаренко написал на своей странице в Facebook, что второй тур пройдет в воскресенье, 22 ноября.

Напомним, весной Бондаренко стал символом "карантинных бунтов" в Украине. Он одним из первых мэров в Украине ослабил карантин вопреки распоряжениям центральных властей. Президент Владимир Зеленский в связи с этим даже назвал Бондаренко "бандитом" и заявил, что "не сядет с ним за один стол".

Также "Страна" рассказывала о том, кто идет на второй тур выборов мэров по итогам голосования 25 октября.