В России задержали солдата-срочника Антона Макарова, который с топором и автоматом напал на людей на военном аэродроме Балтимор.

Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Так, полиция задержала солдата в Воронежской области за территорией воинской части. Он жив.

Напомним, мы писали о том, что рано утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров из батальона аэродромно-технического обеспечения застрелил водителя и дежурного по полку. Также сообщалось о третьем погибшем.

Позже стало известно, что число жертв атаки солдата с автоматом и топором в Воронеже выросло до четырех человек. По предварительной информации, четвертый погибший в Воронеже - это рядовой Фирсов, которого Антон Макаров ранил перед побегом.