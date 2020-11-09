Правоохранители в Николаевской области разыскивают "черных археологов", которые уничтожили уникальный скифский курган. Ему было около 2,5 тысячи лет.

Об этом сообщила сотрудница отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области Марина Калина, передает "Укринформ".

"Что касается незаконных раскопок кургана в Казанковском районе, то полиция возбудила уголовное производство по статье 298, ч.3 УК (умышленное незаконное уничтожение объектов культурного наследия). Ведется следствие)", - сказала она.

В то же время заместитель начальника Казанковского отделения полиции Новобугского отдела Николаевской области Олег Казарин уточнил, что сейчас решается вопрос об аресте техники археологов, которую нашли на месте "раскопок".

"Лица, проводивших раскопки кургана, на месте происшествия полиция не зафиксировала. Но техника, с помощью которой проводились раскопки, изъята. Сейчас она хранится и решается вопрос ее дальнейшего ареста", - рассказал он.

Напомним, в Николаевской области черные копатели с бульдозерами раскопали царский курган скифов, возраст которого насчитывает не менее двух с половиной тысяч лет.