Обстановка в США после скандальных выборов становится все более запутанной.

Джо Байден уже провозгласил себя победителем выборов. И в этом качестве его уже поздравили лидеры европейских стран, Украины, Канады, Индии и ряда других государств.

В тоже время, Трамп не признает его победу, говорит о фальсификациях и готовится идти в суды.

Аналогичную позицию обозначила и республиканская партия устами главы большинства в Сенате Митч Макконнелл, который заявил, что Трамп имеет полное право требовать пересчета голосов. Также Макконнелл не признает победу Байдана.

И это беспрецедентная ситуация для США. Ведь обычно проигравший кандидат признавал поражение и поздравлял соперника. Так было практически всегда, кроме одного случае в 1860 году, который привел к началу гражданской войны.

Сейчас же, по мнению экспертов, на фоне обвинений Трампа в массовых фальсификациях и украденной победе создается угроза коллапса политической системы страны и начала жесткого гражданского противостояния.

Впрочем, как признают в штабе Трампа, все зависит от того, сможет ли он организовать массовые акции в свою поддержку, чтоб перевесить информационное давление, которое сейчас оказывается на суды со стороны Демпартии и близких к ней медиа.

"Страна" разбиралась, какие варианты развития событий могут быть в США.

Марш миллиона за Трампа

"Как минимум суды и пересчеты могут сильно затянуть официальное подведение итогов выборов в США, что вместе с продолжающейся эпидемией и безработицей может еще больше дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал "Стране" политический обозреватель из Вашингтона Питер Стоун.

В то же время, по его словам, есть мнение, что шансы Трампа отбить победу через суды минимальны. Во-первых, судьи побоятся выносить решения против Байдена, которого уже объявили победителем и поздравили мировые лидеры. Во-вторых, это сложно процедурно.

Поэтому единственным сценарием, по которому Трамп может попробовать что-то изменить, это массовые акции протеста его сторонников. И в эту субботу в Вашингтоне уже собирают "марш миллиона". "Патриотов" призывают пройти от Верховного суда до Белого дома.

Ролики о марше появились в Twitter, Telegram и YouTube. Митинг в поддержку организовывает радикальная группировка Proud Boys ("Гордые ребята") - сторонники превосходства белой расы и группы вооруженных дружинников, которые также называют себя "западными шовинистами" (Трамп на брифинге перед выборами заявлял, что не знаком с ними).

Сторонники организации во время антирасистких протестов схлестывались с "Антифа" - крайне левой группировкой.

Ультраправые созывают марш в поддержку Трампа

"Сомнительно, что ультраправым удастся собрать миллион сторонников. К тому же, такая акция скорее может дискредитировать Трампа, поскольку у "Гордых ребят" репутация расистов, и Трамп от них дистанцируется. А вот если за Трампа поднимутся миллионы проголосовавших за него умеренных американцев, это уже может стать поворотным моментом", - говорит Стоун.

Шансы в судах и надежда на выборщиков

Тем временем, команда Трампа готовится к юридическим битвам.

Генпрокурор Барр уполномочил федеральных прокуроров провести проверки в связи с возможными нарушениями на выборах в США.

Команда Трампа уже подает иски в суды (по процедуре сначала будут судиться штатах, затем - в Верховном суде). Сам Трамп в своем Twitter пообещал опубликовать шокирующие данные о голосовании в Неваде, которая оказалась очагом фальшивых бюллетеней.

По его словам, глава Американского консервативного союза Мэтт Шлапп и сопредседатель предвыборного штаба Трампа в Неваде Адам Лаксальт обнаружил вещи, которые, "когда будут опубликованы, окажутся абсолютно шокирующими".

Мнения экспертов по поводу пересмотра итогов выборов разделились. Одни считают, что ревизия возможна, но вряд ли что-то изменит, другие - что Трампу стоит побороться.

Пересчет действительно возможен в ряде колеблющихся штатов. Например, в Мичигане и Висконсине. Процесс может затянуться на несколько недель.

В США есть порог для автоматического пересчета голосов, "рекаунта" - это 0,5%. Но можно проводить и не автоматически, уже не за счет штата, а за счет кампании кандидата.

Потом, согласно Конституции, вопрос передадут в Верховный суд. Высшая судебная инстанция приступает к действиям, если исполнительная и законодательная власть не находят компромисс.

Но верховный судья Джон Робертс давал понять, что пересматривать решения местных властей не собирается. Это означает, что если суд штата вынесет решение в пользу демократа, то Робертс его не отменит. Впрочем, несмотря на такую принципиальность, Робертс все же республиканец, и это может повлиять на итоговый вердикт.

По процедуре, бюллетени могут продолжать подсчитывать до 12 ноября. Готовые результаты всеобщего голосования должны быть у выборщиков к моменту созыва их коллегии.

Официально победителя выборов коллегия выборщиков должна объявить после голосования 14 декабря.

До середины декабря, то есть до голосования выборщиков, у Трампа и Байдена есть время на оспаривание результатов. Если судебные тяжбы будут продолжаться, то к 14 декабря со своим решением должен определиться Верховный суд. Так, как это было в 2000 году с Бушем и Гором.

Голосование выборщиков - не простая формальность. Теоретически они могут проголосовать вопреки мнению своих избирателей, хотя за это им могут грозить штрафные санкции. И вот здесь возможны варианты.

Немного разъясним систему выборщиков, которая исторические сложилась в США.

В столицах 50 американских штатов соберутся члены коллегии выборщиков, которая состоит из 538 человек - по числу членов обеих палат конгресса. Каждый штат имеет в коллегии ровно столько же членов, сколько у него конгрессменов и сенаторов.

Выборщики - это местные партийные активисты, которые выбираются или назначаются партактивом штата и обязаны выполнять волю тамошних избирателей. Выборщики-республиканцы обязаны отдать голос за республиканца, а демократы, соответственно, - за демократа.

В большинстве штатов закон запрещает выборщикам идти наперекор выбору избирателей. Тех, кто все равно это делают, называют "неверными выборщиками", их обычно единицы.

Больше всего "неверных" в американской истории оказалось в 1808 году, когда волю избирателей нарушили шесть выборщиков.

В 2016 году, когда Трамп победил Клинтон, демократы пытались изменить результат голосования через давление на выборщиков, чтобы они проголосовали против Трампа.

В США тогда развернулась кампания за то, чтобы сделать часть трамповских выборщиков "неверными", перетянув их на сторону Клинтон.

В статье "Выборщики в осаде" в Politico тогда рассказывалось о нажиме, которому подвергалась республиканская часть коллегии. Многие из выборщиков жаловались, что им угрожали убийством. Впрочем, они, несмотря на угрозы, все-таки проголосовали за Трампа.

"Президента может избрать Конгресс"

В этот раз не исключают разных сценариев.

"14 декабря этого года возможен сценарий, при котором собираются две противоборствующие коллегии выборщиков, и ни у одной из них не будет решающего аргумента в пользу того, что именно их голоса должны быть учтены при выборе президента. В конституции США говорится, что коллегия направляет результаты своего голосования председателю Сената - таким образом, следующий ход остается за вице-президентом США республиканцем Майком Пенсом, который занимает эту должность", - говорит "Стране" обозреватель Atlantic Бартон Гельман.

При этом, 3 января вступает в свои полномочия новый созыв Конгресса США. Решающую роль здесь будет играть то, в чьих руках будет находиться контроль над Сенатом к тому моменту (еще будут довыборы).

6 января, как гласит двенадцатая поправка к конституции, "председатель Сената в присутствии членов Сената и Палаты представителей вскрывает удостоверенные списки выборщиков, затем производится подсчет голосов".

"Обратите внимание на пассивный залог в этой формулировке. Кто производит подсчет голосов? Голоса от каких делегаций выборщиков учитываются, а от каких нет? Конституция это не уточняет, поэтому юристы Трампа могут заявить, что выбор остается за вице-президентом. Таким образом, Пенс может быть наделен полномочиями в одностороннем порядке объявить себя и Трампа победителем. Демократы могут указать, что для разрешения подобных противоречий существует федеральный закон о подсчете голосов. Однако, как говорят эксперты по избирательному праву, его формулировки отличаются крайней запутанностью и неопределенностью, так что в этом случае он вряд ли поможет. Если демократы вернут себе контроль над Сенатом и удержат его в Палате представителей, тогда все положения закона о подсчете голосов ведут к победе Байдена. Если республиканцы занимают большинство в Палате представителей, тогда побеждает Трамп. Но что если конгресс так и останется разделенным между двумя партиями? Это тупик, выйти из которого не поможет никакой решающий голос", - рассказывает Бартон Гельман.

О борьбе в следующие два с лишним месяца до инаугурации нового президента говорит и политолог-международник Олег Волошин.

"И дело не только в судах. Итоги выборов на совместной сессии двух палат подводить будет Конгресс под председательством нынешнего вице-президента Майка Пенса. Были случаи, когда результаты выборов в конкретных Штатах оспаривались депутатами (для этого достаточно позиции одного сенатора и одного члена нижней палаты). И если по этому поводу Конгресс не приходит к согласию, то голоса соответствующих выборщиков от спорного штата обнуляются. И далее может все дойти до того, что исполняющим обязанности президента станет спикер Палаты представителей. А может быть и президент, выбранный Конгрессом. В общем, сейчас все зависит от готовности республиканского истеблишмента признать сомнительную победу Байдена, или активно сопротивляться ей", - написал в своем Facebook Волошин.

А республиканцы, как мы написали выше, уже официально встали на сторону Трампа в его стремлении оспорить результаты выборов.

"Очевидно, что ни один штат еще не подтвердил результаты своих выборов. У нас есть по крайней мере один или два штата, которые уже находятся на пути к пересчету голосов, и я считаю, что у президента могут быть юридические проблемы как минимум в пяти штатах. Президент Трамп на 100 процентов вправе расследовать утверждения о нарушениях и взвешивать свои правовые возможности. У нас есть инструменты и институты, необходимые для решения любых проблем. Президент имеет полное право рассматривать обвинения и требовать пересчета голосов в соответствии с законом", - сказал лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Он напомнил, как в 2000 году демократам пришлось пересчитать голоса в ключевом штате Флорида. Тогда благодаря соответствующему решению Верховного суда лидерство перешло к республиканцу Джорджу Бушу.

Представитель большинства не говорил прямо о фальсификациях на выборах, однако настаивает на праве Трампа оспаривать решение.

"Конституция не отводит роли в этом процессе богатым медиа-корпорациям. Прогнозы и комментарии прессы не дают права вето на законные права любого гражданина, включая президента Соединенных Штатов", - сказал Макконнелл.

"На определённом этапе этот кризис может стать необратимым. Этим летом группа бывших парламентариев, юристов и политтехнологов уже расписала несколько вариантов развития событий, если Трамп не признает результатов выборов. И там было вплоть до того, что часть демократических штатов могут объявить о выходе из федерации, и тогда Трамп задействует закон о "О противодействии мятежным действиям" и введет в них войска", - говорит Гельман.

Одним из признаков того, что Трамп готовится к самым радикальным сценариям с возможным подключением к борьбе силовиков, часть экспертов считает увольнение министра обороны Марка Эспера, на место которого он поставил своего человека - главу национального антитеррористического центра Кристофера Миллера.

"Келтик" и "Пионер"

В "мирное" время период между оглашением результатов выборов и вступлением в должность нового президента считается переходным. Будущий президент собирает команду, которая готовится взять в свои руки всю власть сразу после инаугурации, а бывший президент передает дела.

Байден собрал заранее команду, которая уже успела создать вебсайт переходного периода. Члены команды будут подбирать сотрудников президентской администрации. Различные федеральные агенства проведут брифинги с этой командой, чтобы сообщить о запланированных мероприятиях, бюджетах и рассказать, у кого какие задачи и обязанности.

До инаугурации Байдену выделяют специальную охрану спецслужб, и присвоили кодовое имя "Келтик" (от "кельтский" - бывший вице-президент гордится своим ирландскими корнями).

Кандидаты сами выбирают себе кодовые имена, которые также будут использоваться для секретных переговоров. Трамп, например, именовался Могулом, Обама – "ренегатом", а Камала Харрис, как говорят, выбрала кодовое имя "Пионер" (как первая женщина на посту вице-президента).

Новый президентский срок начинается в полдень 20 января. Во время инаугурации президент и вице-президент приносят присягу на Капитолийском холме в Вашингтоне в присутствии председателя Верховного суда.

Исключение из правил может быть сделано только в случае, если действующий президент умрет, подаст в отставку или будет отстранен от должности. Тогда к присяге будет немедленно приведен вице-президент.

Но это по обычному сценарию, а в этот раз выборы, говорят эксперты, были настолько уникальны, что сложно прогнозировать, чем все закончится - и не исключают конституционного кризиса, когда многолетняя традиция может быть нарушена.

"Трамп не сдастся"

Одни полагают, что после судебных тяжб ситуация успокоится и Байдена все-таки приведут к присяге, как и запланировано, 20 января. А Трамп, как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, намерен при помощи исков не вырвать у Байдена победу на президентских выборах, а сохранить базу лояльных сторонников.

Как говорят, он намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2024 году.

Но есть также мнение, что Трамп добровольно уходить не собирается.

"Он столько раз уже на х@ю весь Вашингтон вертел, что и в этот раз не будет сдаваться. Я вот даже примерно не представляю, как Байден собирается это разруливать. Ничего подобного в истории США ещё никогда не было", - пишет в своем Facebook журналист Иван Яковина, который сейчас находится в Америке и освещает выборы.

И подспорьем Трампу может послужить мобилизация миллионной армии сторонников, к которой уже призывает немногие лояльные ему СМИ.

Fox News, например, сообщает своим зрителям, что "истеблишмент в Вашингтоне объявил войну не Трампу, а его сторонникам".

"Поэтому если они сдадутся, то из них сделают рабов или что похуже. "У вас хотят отобрать семью, детей, религию!". Зрители Фокса уверены, что победу у них украли. В Вашингтоне Фокс Ньюс почти никто не смотрит, люди просто не знают, что у них под носом готовится. Я тут поговорил с очень разумными людьми, они все совершенно уверены, что все само собой как-то устаканится. Но они к Трампу относятся точно так же, как Трамп - к ковиду. "Настанут дни потеплее, и все неприятности волшебным образом исчезнут! Бояться нечего!". Мне такой подход представляется излишне беспечным. Республиканцы, условно говоря, стягивают войска на границу, а демократы устраивают праздник урожая", - пишет Яковина.

Как считает Стоун, споры из-за выборов могут стать спусковым крючком для крупного бунта с беспорядками.

Сторонники Трампа в разговоре со "Страной" признались, что уверены, что победу у него украли. Но вот выходить за него на улицы готовы не все.

"На самом деле выборы выиграл Трамп, но доказать это, наверное, уже не удастся. Байдена уже признали президентом в мире, думаю, Трампу нужно смириться и пробовать идти в президенты через 4 года", - говорит нам инженер Милорад Чорович.

Другие менее уступчивы и готовы сражаться за Трампа.

"Трамп столько сделал для нации, что теперь нам нужно помочь ему. Это еще не конец. Ни Трамп, ни его избиратели просто так не сдадутся. Нужно остановить воровство выборов. СМИ не решают, кто станет президентом. Решают законные избиратели этой страны. Верю, что через суды удастся доказать мошенничество", - говорит Роберт Хельшер, сотрудник финансового холдинга.

В истории Америки, говорит нам Стоун, подобная ситуация была лишь когда в 1860 году демократы (в то время партия рабовладельцев) не признали победу республиканца Авраама Линкольна, после чего началась гражданская война Севера и Юга.

"В любом случае политические институты США и само государство столкнулось с первым кризисом, наверное, самым крупным за последнее столетие. Эпидемия коронавируса, рост безработицы и беспорядки обострили противостояние в обществе, а выборы могут его лишь усилить", - считает Стоун.