Появились фото "Тетради смерти", которую криворожский убийца Тарас Усенко вел длительное время. Она была в его рюкзаке во время массового нападения на прохожих 7 ноября.

Об этом сообщает информационный ресурс "Весь Кривой Рог".



"Руководствуясь этими каракулями злодей убил двоих мужчин и ранил восьмерых, в том числе – 7-летнего ребенка..." - подписало фото издание.

Во время задержания Усенко заявил, что записывает в тетрадь будущих жертв, и что он должен был убить 15 человек. Так приказал ему голос в голове.







Как сообщил один из соседей Тараса Усенко, тот всегда был улыбчивым и приветливым. "Но в тот день с угрюмым видом он прошел мимо – сел в транспорт и уехал на 97 квартал, вершить свое черное дело", - рассказал сосед.

Напомним, 7 ноября около 15:20 в полицию поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе Кривого Рога бросался на людей с ножом. Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанес многочисленные ножевые ранения.



Также "Страна" сообщала, что дома у устроившего резню в Кривом Роге на стене нашли мистические символы, а родные убийцы рассказали, что он ездил на заработки в Чехию, но год назад вернулся оттуда другим человеком.