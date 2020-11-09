В Киеве начался обучающий курс для "белых хакеров" - "Bug Bounty". Его запустил Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО при поддержке Фонда гражданских исследований и развития США (CRDF Global).

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в понедельник, 9 ноября.

В обучении участвуют представители критической инфраструктуры и основных субъектов обеспечения кибербезопасности Украины. Тренерами для представителей госорганов выступают сотрудники CyberU. Обучение продлится пять дней.

По словам секретаря СНБО Сергея Демедюка, каждый день в киберпространстве возникают новые тенденции и новые угрозы, и украинские специалисты вместе с зарубежными партнерами совместно работают над тем, чтобы своевременно реагировать на них и предотвращать в будущем.

"Такие практические занятия является неотъемлемой составляющей совершенствования национальной системы кибербезопасности. Обмен опытом является залогом больших совместных достижений", - добавил он.

Напомним, что ранее США обещали выделить десятки миллионов на кибербезопасность в Украине, чтобы ввести современные модели построения и обеспечить постоянную поддержку безопасности IT-систем.

Также рассказывали, что хакеры всего за неделю совершили почти тысячу кибератак на органы госвласти Украины.