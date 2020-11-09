В столице Беларуси, Минске, в понедельник, 9 ноября, начался марш пенсионеров. Люди собрались на площади Независимости уже в шестой раз. В этот понедельник к пенсионерам присоединилисьи медики, сообщает Tut.by.

Уточняется, что участники акции идут по проспекту Независимости с флагами, плакатами и цветами. Люди скандируют "Мы против насилия!".

Правоохранители предупреждают собравшихся, что акция несанкционированная, и просят разойтись. Но тем не менее колонна с флагами, транспарантами и цветами продолжает движение по проспекту Независимости.

А возле здания КГБ люди хором прокричали "Бабарико, поздравляем!". Сегодня арестованному оппозиционеру Виктору Бабарико исполняется 57 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что на акции протеста в Минске ОМОН задержал "Мисс Беларусь" Ольгу Хижинкову.

Также мы сообщали, что Лукашенко открыл первую в Беларуси АЭС и заявил, что Беларусь становится ядерной державой.