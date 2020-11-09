Число жертв атаки солдата с автоматом и топором в Воронеже выросло до четырех человек
По предварительной информации, в военном госпитале скончался четвертый пострадавший после стрельбы на аэродроме в Воронеже, которая произошла в понедельник, 9 ноября.
Об этом сообщает со ссылкой на военного юриста "Комитета солдатских матерей России" Александра Латынина Telegram-канал Mash.
Так, согласно их данным, четвертый погибший в Воронеже - это рядовой Фирсов, которого Антон Макаров ранил перед побегом.
Официально эта информация пока не подтверждена.
Ранее "Страна" сообщала, что появились имя и фото солдата, который в Воронеже с топором и автоматом убил трех сослуживцев. Виновником оказался 20-летний Антон Макаров из батальона аэродромно-технического обеспечения.
Также напомним, что в Умани задержали химика-насильника из России, который хотел взорвать аэродром. Мужчина синтезировал взрывчатку под названием ГМТД, которая значительно опаснее тротила.