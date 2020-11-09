По предварительной информации, в военном госпитале скончался четвертый пострадавший после стрельбы на аэродроме в Воронеже, которая произошла в понедельник, 9 ноября.



Об этом сообщает со ссылкой на военного юриста "Комитета солдатских матерей России" Александра Латынина Telegram-канал Mash.



Так, согласно их данным, четвертый погибший в Воронеже - это рядовой Фирсов, которого Антон Макаров ранил перед побегом.

Официально эта информация пока не подтверждена.





Ранее "Страна" сообщала, что появились имя и фото солдата, который в Воронеже с топором и автоматом убил трех сослуживцев. Виновником оказался 20-летний Антон Макаров из батальона аэродромно-технического обеспечения.



Также напомним, что в Умани задержали химика-насильника из России, который хотел взорвать аэродром. Мужчина синтезировал взрывчатку под названием ГМТД, которая значительно опаснее тротила.