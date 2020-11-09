Кандидат от партии "Украинская стратегия Гройсмана" Сергей Моргунов выиграл мэрскую гонку в Виннице.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, за Моргунова отдали голоса 65,93% избирателей (61 194 человека). Его ближайший соперник - Сергей Кудлаенко из "Европейской солидарности" набрал всего 13,04% (12 108 голосов).

В то же время кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Борзов сумел набрать 6,09% (5 656), а спортсмен Вячеслав Узелков, который баллотировался от "Оппоплатформы", набрал 4,6% голосов (4 270).

Напомним, по результатам местных выборов в областном и городском советах Винницы большинство мест получит партия "Украинская стратегия Гройсмана". Это единственный регион, где свое "монобольшинство" будет в советах и на уровне города, и на уровне области.

До этого "Страна" рассказывала, что по данным экзитполов, мэр Винницы Моргунов на выборах 25 октября переизбран 66% голосов.