В Украине на фермах по разведению норок нет ни одного случая заболевания животных коронавирусом.

Об этом заявила Ассоциация звероводов Украины в связи с выявлением зараженных Covid-19 норок на фермах в шести странах мира, как передает "Интерфакс-Украина".

В Ассоциации утверждают, что эпидемическая ситуация на фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества. Также уточняется, что на украинских норковых фермах, которые входят в состав Ассоциации, придерживаются жестких карантинных мероприятий.

Напомним, что шесть государств, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США, сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах. Коронавирус, в основном, передается от человека к человеку при близком контакте. Однако есть примеры, когда болезнь передавалась человеку от животного.

Также мы сообщали, что в Дании забьют всех норок страны, так как оказалось, что больные коронавирусом животные могут заражать людей. Новым типом заболевания заражены уже 12 человек.