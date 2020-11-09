Согласно итогам местных выборов в Украине, в Николаевский областной совет прошли шесть партий. Больше всех в облсовете будет депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18 человек).

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, за "Оппоплатформу" проголосовали 59 436 избирателей (27,5%), за "Слугу народа" 54 121 (25%), а за "Наш Край" 31 189 человек.

За "Евросолидарность" проголосовали 26 502 человека, за партию "Пропозиция" - 20 766 избирателей. А вот за "За майбутнє" отдали голоса 14 114 человек (6,5%).

Остальные партии не смогли преодолеть проходной барьер.

До этого мы рассказывали, что во втором туре выборов городского головы Николаева примут участие нынешний мэр города и кандидат от партии "Пропозиция" Александр Сенкевич и кандидат от "Оппозиционный платформы - За жизнь" Владислав Чайка, голосование намечено на 22 ноября.