Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку через суд будет добиваться возмещения Ереваном ущерба от действий Армении в Нагорном Карабахе.

Об этом передает "Интерфакс".

"Мы пригласим международных экспертов для оценки ущерба, нанесенного нашей экологии, инфраструктуре, гражданским лицам, потерявшим жилье, нашему государству и нашему историческому наследию", - заявил Ильхам Алиев.

Напомним, ранее Ильхам Алиев заявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе. А власти Армении показали последствия ночного обстрела Степанакерта в регионе.

Впрочем, после этого Армения опровергла взятие Азербайджаном города Шуши, но признала тяжелые бои.

Также "Страна" в материале "Горловка - украинская Шуша" рассказала, как в Украине призывают к военной зачистке Донбасса по примеру Карабаха.