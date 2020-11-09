В Украине сегодня, 9 ноября, в день украинской письменности и языка состоялся юбилейный, двадцатый Радиодиктант национального единства, который писали многие известные люди.

Президент Украины выступил с обращением по случаю праздника. Его заявление опубликовано в официальном Телеграмм-канале главы государства.



"Я родился в Кривом Роге, в русскоязычной семье. Пошел в школу за шесть лет до того, как Украина стала независимой. Я всегда с теплотой вспоминаю школьные и университетские годы, они подарили мне любимую жену, верных друзей, дали знания и умения.

И была только одна вещь, которую со временем я осознал и о которой сожалел, - в эти годы мне не посчастливилось хорошо изучить родной украинский язык. Изучить так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не указывая при этом на одного бывшего премьер-министра.



Но с другой стороны, во всем этом есть и позитив. Так, овладевать украинским языком во взрослом возрасте - это невероятные эмоции. Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Будто впервые видишь лучшие мировые полотна, слышишь лучшую музыку, посещаешь легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди.



Есть немало наших граждан, которые с детства слышали материнские колыбельные на другом языке. Которые говорили свои первые слова, учились, признавались в любви на другом языке. Которые в быту общаются на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и многих других языках.



Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей.



Все мы одинаково кладем руку на сердце, когда звучит "Ще не вмерла ...". А когда слышим "Ты признайся мені ...", непременно подхватываем: "Звідки в тебе ті чари ..." Все мы восхищаемся силой строк Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Василия Стуса, Василия Симоненко, Лины Костенко и многих других гигантов украинского слова.



Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли ранее овладеть и до сих пор не овладели украинским языком.

Но буллинг, агрессия, принуждение - точно не будут способствовать его изучению.



Давайте сегодня, в День украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта.



Влюбите их в украинский язык!



Он должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу. Ведь он - самый прекрасный в мире!

С Днем украинской письменности и языка!", - поздравил всех украинцев президент Украины Владимир Зеленский.









Ранее "Страна" сообщала, что президент нашей страны поздравил Эрдогана с днем провозглашения республики. Так, он пожелал успеха, процветания и стабильности всей Турции и ее жителям.



Также напомним, что Зеленский поздравил сборную Украины с первой в истории победой над Испанией, которую подопечные Андрея Шевченко добыли у себя дома в рамках Лиги наций УЕФА.