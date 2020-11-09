В Бердянске сотрудник городского морга ограбил покойную женщину. Он снял с нее сережки, чтобы сдать их в ломбард.

Об этом сообщает Alex.ua.

"Мужчина сдал их в ломбард, но родственники обнаружили украденное. Полицейские быстро установили причину пропажи украшения. Как объяснил сам обвиняемый, эти деньги нужны были ему для лечения ребенка", - говорится в сообщении.

Чуть позже стало известно, что сотрудника морга приговорили к 80 часам общественных работ.

Напомним, врачи в городе Горшечный под Курском признали пожилую пациентку мертвой после проведения операции на кишечнике и отправили ее в морг. А на утро сотрудники морга обнаружили, что женщина пришла в сознание.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Энергодаре после тяжелых родов умерла женщина, а из морга исчезло тело малыша.