В Азербайджане опубликовали новую карту военных действий в Нагорном Карабахе, согласно которой бои идут уже за Лачин и Степанакерт (Ханкенди название столицы Карабаха на азербайджанском языке - Ред.).

О новом обострении в зоне конфликта сообщает Телеграм-канал РИА Новости.

Напомним, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что его Вооруженные силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе.

Также 8 ноября власти Армении показали последствия ночного обстрела столицы Нагорного Карабаха - Степанакерта. По данным армянской стороны, там трижды за час включалась воздушная тревога, а удары наносились по жилым кварталам.

Также мы сообщали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что его страна не хочет продолжения войны в Нагорном Карабахе, однако в случае агрессии против его страны, будет вынуждена обратиться за помощью к Турции.