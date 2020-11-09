В России 20-летний солдат-срочник перестрелял троих сослуживцев и скрылся с места преступления. Это произошло на военном аэродроме в Воронеже.

Разбирались, что произошло.

Кровь на "Балтиморе"

Инцидент произошел около 5 утра в войсковой части №23326, охраняющей воронежский военный аэродром Балтимор.

По предварительным данным, рядовой, который был в карауле, поссорился с офицером, во время проверки.

Как пишет Baza, между срочником и офицером возник словесный конфликт, после чего солдат, вооружившись топором с пожарного щита, отобрал у него пистолет и застрелил его и двух других сослуживцев.

Имена погибших: Сергей Ермолаев (майор), Сергей Кажокин (ефрейтор), Нинаил Акталиев (рядовой). Еще несколько человек получили тяжелые ранения.

После расправы срочник скрылся вместе с оружием. С собой у него, кроме пистолета, два магазина с патронами.

Сбежавшего военнослужащего ищет военная и гражданская полиции, а также бойцы Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 226 УК РФ (убийство двух или более лиц и хищение оружия).

Воинскую часть возле здания института МВД в Воронеже окружили дополнительной охраной. Там опасаются, что туда может явиться сбежавший.

Что известно о солдате

Вскоре после происшествия стало известно имя солдата. Это 20-летний Антон Макаров. Он служил в батальоне аэродромно-технического обеспечения.

Антон Макаров. Фото: cityvrn / VK

Как пишет Mash, Антона Макарова воспитывали бабушка с дедушкой. Мать уехала в Израиль.

По данным ТАСС, молодой человек был местным жителем, его призвали в армию из Воронежа весной. До этого Макаров два года учился на полицейского в воронежском институте МВД.

То есть психику Антона Макарова явно проверяли дважды: на медкомиссиях в вузе и перед армией.

При этом его сослуживцы и педагоги описывают его характер, как очень сложный и конфликтный. Называют его поведение странным. Например, говорят, что он мог внезапно закричать.

Поимка Антона Макарова

Солдата-срочника задержали в тот же день в городе Землянске Воронежской области.

Как сообщается, после расстрела в воинской части солдат угнал автомобиль и направился к дедушке и бабушке в Орловскую область.

Во время задержания Макарова спросили "За что задержали, знаешь?", на что он ответил "За все".

Как сообщают российским СМИ правоохранители, основная версия произошедшего - нервный срыв у Макарова. При этом также будет расследоваться вероятная бездеятельность офицеров, которые допустили до подобного.