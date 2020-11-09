Депутат городского совета Кривого Рога Николай Колесник сообщил о новых подробностях по делу "криворожского Осириса" (настоящее имя убийцы Тарас Усенко).



"Перед тем, как нападавшего задержали, он зашел в одну из школ Металлургического района, начал разговаривать с дежурной на входу. Потом сел на лавку, снял верхнюю одежду, попросил что его "сдали" в полицию. Рассказывал, что небесные силы дали задания убить людей. Потом рассказал, что уже убил людей", - рассказал Колесник в своем Facebook.



Судя по его информации, работники школы нажали тревожную кнопку вызова полиции во время разговора со злоумышленником.



Так, "Осирис" в школе оставил большой нож, которым совершил убийство возле кинотеатра "Современник". Все остальные нападения были совершены другим ножом - маленьким перочинным.



В данным момент, сотрудники школы были опрошены полицией и их показания добавлены в уголовное дело.



"Это информация для тех, кто разогнал версию, в которой, со слов нападающего, он пошел в полицейский участок и попросил, чтобы его остановили, а полиция бездействовала. Он не пошел в полицию, он пошел в школу", - подытожил депутат городского совета.











Ранее "Страна" писала, что в Кривом Роге мужчина зарезал двоих прохожих и ранил еще 8 человек, среди которых школьник. Нападавшего задержали и доставили в Криворожское отделение полиции.



Также напомним, что дома у устроившего резню в Кривом Роге на стене нашли мистические символы. По словам замминистра, родные убийцы рассказали, что он ездил на заработки в Чехию, но год назад вернулся оттуда другим человеком.