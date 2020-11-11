В среду, 11 ноября, отмечают Всемирный день шопинга, которому дал начало китайский День холостяка. В этот день многие интернет-площадки обещают скидки на товары. Рассказываем об этой дате и шопинг-лихорадке, охватившей многие страны.

Впервые День шопинга отметили в Китае в 2009 году. Начало этому положил маркетплейс AliExpress. Свою "черную пятницу", которая дает старт рождественским распродажам, в Китае приурочили ко Дню холостяка. Дату, посвященную людям, не состоящим в отношениях, не зря отмечают 11 ноября, поскольку четыре единицы подряд 11.11 символизируют одиночек. AliExpress предложил в этот день поздравить себя любимых и купить себе подарки. То есть День холостяка - это такой антидень Святого Валентина.

Идею подхватили и другие китайские площадки, а позже, наблюдая за ажиотажем, "скидки 11.11" стали предлагать интернет-магазины по всему миру, а день назвали Всемирным днем шопинга, который по сути является аналогом "черной пятницы".

Традиционно на AliExpress распродажа стартует 11.11 с 10:00. Ожидаются скидки до 50% на бытовую технику, на компьютеры - 60%, а товары для мам и детей - 80%. Обещают акции и другие интернет-площадки: gearbest.com, taobao.com и alibaba.com.

В Украине многие магазины приобщились к традиции и устраивают распродажи, не уступающие "черной пятнице, которая наступит 27 ноября.

Хорошее правило во время сейлов - сравнить цены на интересующий вас товар заранее. Обращайте внимание на отзывы и количество продаж у конкретного продавца, чтобы не обмануться и не сделать покупку "на ажиотаже".

Напомним, год назад из-за распродаж на Aliexpress произошел сбой в работе ПриватБанка.

Как сообщала "Страна", Всемирный день шопинга считается известным маркетинговым ходом китайского интернет-ресурса Alibaba Group, который установил рекорд продаж год назад, продав товаров на сумму около $38,3 млрд.