В воскресенье, 8 ноября, компания Virgin Hyperloop успешно провела в Неваде первые пассажирские испытания капсулы вакуумного поезда.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первыми пассажирами капсулы стали сооснователь компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучьян. Для испытаний использовали 500-метровый туннель, сооруженный на полигоне DevLoop в штате Невада, и специальную двухместную капсулу XP-2.

Уточняется, что серийный носитель будет намного больше и сможет вмещать до 28 человек. Уменьшенный прототип был призван продемонстрировать безопасность такого вида путешествий.

Во время проезда по туннелю капсула развила скорость 48 метров в секунду. Представитель компании отметил, что испытатели были в своей повседневной одежде, чтобы "не походить на астронавтов".

Напомним, еще в 2018 году Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Hyperloop.

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