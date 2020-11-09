Глава МИД Эстонии Март Хельме объявил об отставке со своего поста после скандального высказывания о нечестности выборов президента в США, передает ERR.

"Глядя на эту клевету и ложь, которые производят эстонские СМИ, я решил вчера вечером подать в отставку. С меня хватит. Я не сделал ничего, что создало бы угрозу безопасности Эстонии. Я не говорил ничего, о чем уже не говорили американские СМИ, свободные американские СМИ", - сказал Хельме.

По его словам, он уходит из правительства в интересах сохранения правительственной коалиции, но остается при своем мнении и никто не сможет "надеть на него намордник".

"Вы не заткнете мне рот, никто не наденет на меня намордник. Ни премьер-министр, ни президент, ни пресса. Я буду говорить то, что считаю нужным. То, что у меня на сердце. И никто не заставит меня замолчать", - сказал Хельме и добавил, что в правящей коалиции никто не требовал его отставки.

Также Хельме обратился к журналистам.

"И что бы вы вообще без меня делали? Вы же ведь вообще не можете без меня жить. Пять лет я давал вам работу и хлеб, а вы этим злоупотребляли", - заявил Хельме.

Март Хельме теперь вернется в Рийгикогу (высший представительный и законодательный орган власти в Эстонии), где депутатское кресло ему освободит Урмас Эспенберг.

Известно, что пост министра внутренних дел Март Хельме занял 29 апреля 2019 года. За полтора года работы он неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний, но попытки оппозиции снять его с должности не были успешными.

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