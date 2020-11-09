Сегодня, 9 ноября, в день украинской письменности и языка состоялся юбилейный, двадцатый, Радиодиктант национального единства, который писали многие известные люди. Диктант в студии, оборудованной в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского, писал и премьер-министр Денис Шмыгаль.



"На самом деле очень красивый текст. Диктант непростой, очень много пунктуации и много интересных слов .. Первое волнение уже позади. Теперь волнение остается только - как же мы написали все это диктант. Он действительно был диктантом единства, который объединил миллионы украинцев в мире. Поэтому спасибо за такую ​​прекрасную инициативу, которая происходит уже в двадцатый раз", - сказал Шмыгаль агентству "Укринформ".

Также премьер-министр признался, что делал незначительные исправления, и сказал, что отдаст диктант на проверку.



В студии, где писали диктант с соблюдением карантинных требований, было немало и других известных людей, в том числе уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень, народная артистка Украины Наталия Сумская, заслуженная артистка Украины Анжелика Рудницкая и другие.

А онлайн в этом году диктант писали даже шрифтом Брайля - учащиеся 10-12 классов Харьковской специализированной школы-интерната им. Короленко.

Название нынешнего диктанта, как объявила знаменитая актриса Римма Зюбина - "Вызовы книжной эры".









Ранее "Страна" сообщала, что с июля-2021 всех претендентов на кресла чиновников обяжут писать экзамен по украинскому. Так, "все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене".



Также напомним, что с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания и реклама должны перейти на украинский язык. С этой даты обслуживание потребителей, а также предоставление информации о товарах и услугах должно происходить только на государственном языке.