Спецкор "Страны", автор блогов "Ясно. Понятно" Олеся Медведева презентовала свою первую песню "Свеча", которая вошла в ее первый мини-альбом Nostalgia. Кроме того, Медведева выпустила и атмосферное видео на данную композицию.

Песню "Свеча" написала мама журналистки, которая умерла несколько лет назад. Именно ее памяти и посвящена первая композиция Медведевой.

"Песня - душа, музыка - состояние. Она обо мне, и каждом из нас. Она для тех, кто горит, чтоб согреть своим теплом других.Я чувствую вашу поддержку с момента публикации моего монолога о музыке. Спасибо, что вы со мной на пути к мечте. Спасибо маме, я помню, и ее творения не будут забыты", - написала Олеся, презентуя свое первое видео.

Первая песня артистки доступна на всех главных музыкальных платформах мира: Apple Music, iTunes Store, Spotify, YouTube Music, deezer, Tidal и Amazon music. Прослушать трек на удобном вам ресурсе можно, перейдя по ссылке.